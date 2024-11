Dudu segue pessimista mesmo com clamor da torcida por vaga no Palmeiras

As últimas atuações de Dudu e a torcida do Palmeiras pressionam o técnico Abel Ferreira para uma volta do camisa 7 ao time titular. Isso já pode acontecer na próxima rodada do Brasileirão, mas existe um certo pessimismo do lado do jogador.

O que aconteceu

Estêvão é desfalque contra o Bahia, Abel já indicou que Felipe Anderson será deslocado para o lado direito e o time teria uma vaga no lado esquerdo do ataque (justamente onde Dudu tem atuado quando entra durante as partidas). Sendo assim, o ídolo palmeirense poderia voltar ao time titular — o que não acontece desde o dia 4 de agosto, quando ele começou o jogo contra o Inter no Beira-Rio e foi substituído no intervalo.

Jogador é pessimista em relação a seu retorno ao time titular. Essa não é a primeira vez que Estêvão será desfalque do Palmeiras, e Abel já poderia ter deslocado Felipe Anderson para a direita e dar um espaço para Dudu, mas isso não aconteceu. Maurício, meia que colocou Raphael Veiga no banco, pode jogar no lado esquerdo e compete com o camisa 7 neste momento. Esse cenário faz o jogador não crer em uma mudança agora.