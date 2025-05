Cléber Xavier admite clima tenso no Santos e promete foco na 'questão mental' do elenco

A estreia de Cléber Xavier como técnico foi marcada por fortes emoções durante e depois do jogo do Santos contra o CRB, pela Copa do Brasil. O treinador viveu momentos de alívio, como o pênalti defendido pelo goleiro Gabriel Brazão nos acréscimos, e tensão, com direito a xingamentos ao elenco e confronto da torcida com a polícia nos arredores da Vila Belmiro na noite de quinta-feira. Nada disso abalou o estreante, que agora quer trabalhar a parte mental dos jogadores.

"O ambiente (tenso) aqui já existia. Houve a invasão da torcida ao CT antes", disse, em referência ao episódio que aconteceu um dia antes de sua confirmação como treinador santista. "Sabíamos que, se o resultado não viesse, a pressão continuaria. Tentamos trabalhar nos dois treinamentos, além das questões táticas do jogo, a questão mental."

A tensão só aumentou no time após o empate por 1 a 1 com o CRB, da segunda divisão, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O Santos correu sério risco de levar a virada nos acréscimos. Mas Brazão salvou o time ao defender penalidade. O alívio momentâneo não aplacou a irritação da torcida, que xingou o presidente Marcelo Teixeira e chamou o elenco de "time sem-vergonha".