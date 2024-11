Pilares, promessas e mais: quem pode deixar Palmeiras após esta temporada

O meio-campista de 31 anos foi um dos principais nomes do Palmeiras em 2023, mas sofreu com lesões nesta temporada e acabou perdendo espaço no time titular.

O UOL apurou que a prioridade do jogador é sair se surgir uma boa proposta na próxima janela de transferências. A situação é parecida com a do zagueiro Luan, que já tinha idade mais avançada e deixou o Palmeiras rumo ao Toluca, do México, no início do ano.

Além disso, Zé teve problemas com a torcida do Palmeiras nesta temporada. Em junho, ele xingou torcedores nas redes sociais após comentários negativos e, dias depois, precisou ser contido pelos companheiros para não xingar a torcida após marcar um gol contra o Vasco — o gol foi anulado.

Gabriel Menino

Gabriel Menino, volante do Palmeiras Imagem: Marcello Zambrana/Marcello Zambrana/AGIF

O meio-campista de 24 anos está longe de ser uma peça fundamental no elenco do Palmeiras e também pode acabar em outro clube no ano que vem.