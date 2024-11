Vice do Palmeiras nega saídas, fala sobre patrocínio e projeta 2025

Paulo Buosi, vice-presidente do Palmeiras, foi o representante do Alviverde no sorteio dos grupos do Paulistão 2025, nesta terça-feira (12), no Mercado Pago Hall Pacaembu e falou sobre temas importantes que dizem respeito ao presente e ao futuro do clube.

O que ele disse

Rony e Zé Rafael de saída para o Cruzeiro? "Não existe nenhuma negociação tanto do Rony quanto do Zé Rafael. Eles foram muito importantes e serão importantes neste final de campeonato. Os dois têm contrato longo com a gente e são jogadores do Palmeiras".

Dudu deixará o Palmeiras ao final da temporada? "Não tem nada em relação à saída do Dudu neste momento. Ele tem contrato com a gente e tenho certeza que ele será muito importante neste final de campeonato. Ele tem contrato com o Palmeiras até o ano que vem".