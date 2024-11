'Novo Soteldo' salva o Paysandu em Belém antes de Venezuela x Brasil

Esli García nunca foi convocado para sua seleção, mas a boa trajetória no Paysandu gera a expectativa de permanência no cenário nacional brasileiro em 2025. Aos 24 anos, ele foi o artilheiro do Papão, com oito gols, após chegar do Deportivo Táchira neste ano.

Essa torcida merece muito. Queria terminar, queria fechar assim, na Curuzu. Não sei se é a minha última partida na Curuzu, mas queria dizer para torcida que sempre que joguei, eu dei o melhor de mim para ajudar o time. Não sei se vou ficar, muitos sentimentos passam pela minha cabeça, mas feliz pelo momento Esli Garcia, após o gol contra o Brusque

O contrato dele termina no fim deste ano, e o Paysandu precisaria pagar R$ 1,7 milhão pela permanência. O brilho na reta final de Série B pode gerar esse investimento ao Papão.

Esli é um jogador muito querido pelo torcedor bicolor. Mesmo não sendo titular, entra com frequência ao longo das partidas e chama muito jogo pelo lado do campo. É muito incisivo e objetivo. Tem o um para um muito forte e busca sempre a finalização. Na vitória contra o Brusque, a arquibancada gritou o nome dele. Quando o auxiliar saiu da área técnica, a galera já sabia que Esli entraria e vibrou Matheus Raymundo, comentarista do "Nosso Futebol"