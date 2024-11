Grupos do Paulistão 2025 são sorteados; veja chaves, datas e detalhes

O estadual deste ano começará e terminará mais cedo do que o habitual: o pontapé inicial será dado no dia 15 de janeiro (quarta-feira). O motivo é a antecipação do Campeonato Brasileiro, que será paralisado entre junho e julho diante do Super Mundial de Clubes.

Veja todos os grupos

Grupo A: Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP

Corinthians, Inter de Limeira, Mirassol e Botafogo-SP Grupo B: Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani

Santos, Red Bull Bragantino, Portuguesa e Guarani Grupo C: São Paulo, Novorizontino, Água Santa e Noroeste

São Paulo, Novorizontino, Água Santa e Noroeste Grupo D: Palmeiras, Ponte Preta, São Bernardo e Velo Clube

Paulistão 2025: qual o grupo mais difícil? Vote! Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D

Como funciona

Na 1ª fase, cada time vai jogar 12 vezes — contra todas as equipes das outras chaves. O modelo é o mesmo utilizado pela FPF nos últimos anos. Times do mesmo grupo, portanto, não se enfrentam nesta etapa.