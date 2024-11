Atacante surpreende, e Corinthians terá 'reforço caseiro' no Brasileirão

O Corinthians terá um 'reforço caseiro' para o término do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Héctor Hernandez, que surpreendeu em sua recuperação de lesão e deve voltar aos gramados nas próximas rodadas.

O atacante espanhol sofreu uma lesão de ligamento colateral no joelho direito no início do mês passado. A estimativa inicial era de que Héctor voltasse somente em 2025, mas a recuperação do jogador evoluiu bastante.

A coluna apurou que Héctor Hernández pode ficar a disposição do técnico Ramón Díaz no confronto contra o Vasco, dia 24 de novembro. Mas existe a esperança que ele possa retornar contra o Cruzeiro no próximo dia 20, primeiro jogo após a Data Fifa. Vale ressaltar que o mais provável é que o retorno aconteça contra os cariocas.