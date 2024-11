Quem são os 'reforços' confirmados por Abel no elenco do Palmeiras de 2025?

Em junho de 2023, Figueiredo retornou aos campos e estava reencontrando seu bom futebol — até chegou a ser convocado para o Mundial sub-17 no ano passado —, mas em outubro sofreu uma nova lesão gravíssima: rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e ficou mais 11 meses parado (contando as duas lesões, foram 20 meses sem jogar).

Mesmo com as graves lesões, o Palmeiras optou por Figueiredo fazer sua reta final de recuperação com os profissionais e agradou Abel. O atleta está no clube desde os dez anos, foi vitorioso nas categorias da base e ainda gera expectativas dentro do clube. No ano passado, o Alviverde renovou com Figueiredo até setembro de 2026 com uma multa rescisória milionária: 60 milhões de euros (cerca de R$ 363 milhões na cotação atual).

Thalys

Thalys é o camisa 9 do time sub-20 do Palmeiras e tem chamado a atenção de Abel Ferreira Imagem: Fabio Menotti/Palmeiras

O atacante de 19 anos tem uma média impressionante de gols em 2024. Na atual temporada, ele tem 43 jogos e 31 gols marcados — superou por muito seus números do ano passado pelo sub-20, quando atuou em 38 jogos e marcou 14 gols.

Natural de São Miguel dos Campos, em Alagoas, Thalys iniciou a carreira no CRB e chamou a atenção do Palmeiras após se destacar em um jogo contra o São Paulo. No CRB, Thalys disputou uma partida da Copa do Brasil sub-17 contra o Tricolor e foi recrutado pelo Palmeiras em 2021.