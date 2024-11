Torcida 'empurra' Dudu para time titular enquanto vaia concorrente por vaga

Paciência da torcida com concorrente direto de Dudu parece ter acabado. Dudu entrou no lugar de Felipe Anderson e, ao deixar o gramado, o principal reforço palmeirense da temporada ouviu muitas vaias no Allianz Parque. Ele tem números muito modestos desde que retornou do futebol italiano: 20 jogos, 2 gols e 2 assistências.

Classificação e jogos Brasileirão

Dudu teve poucas chances no time titular desde que retornou da grave lesão no joelho. Em 2024 são 16 partidas disputadas, e apenas três chances como titular. Esse é o segundo impacto direto de Dudu em um resultado positivo recente: ele sofreu o pênalti contra o Atlético-MG, que garantiu a vitória, e agora fez a jogada que originou o gol contra o Grêmio.

Abel escalou um Palmeiras repleto de mudanças contra o Grêmio, mas a equipe ouviu vaias na saída para o intervalo. Com as mudanças no 2º tempo a equipe melhorou consideravelmente e buscou a vitória — e isso pode ser um indicativo de mais mudanças para a próxima rodada.

O Brasileirão para por causa da data Fifa, e o Palmeiras só volta a campo na quarta-feira (20), contra o Bahia, às 20h, na Arena Fonte Nova.