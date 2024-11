Filipe Luís elogia Gabigol e diz que atacante 'está eternizado' no Flamengo

Filipe Luís, técnico do Flamengo, rasgou elogios a Gabigol e ressaltou que o atacante "é um ídolo eterno" do clube.

É um cara decisivo, que foi muito importante para a gente. Que possa sair por cima, com uma despedida fabulosa porque ele merece. Um menino que cresceu, evoluiu, como jogador e pessoa, e sai daqui um homem, um ídolo. Está eternizado no museu do Flamengo para a eternidade Filipe Luís

O que aconteceu

Filipe Luís comentou a saída de Gabigol em entrevista coletiva após o título da Copa do Brasil. O atacante revelou que não vai permanecer em entrevista ainda no gramado, momentos após o apito final.