Atlético-MG e Flamengo esquentam rivalidade histórica por Copa do Brasil

Atlético-MG e Flamengo decidem, neste domingo, quem será o campeão da Copa do Brasil. O rubro-negro largou na frente, venceu por 3 a 1 no Maracanã. Na Arena MRV, porém, o Galo vai contar com a força da torcida pela virada. Essa decisão faz os dois times reviverem uma das maiores rivalidades interestaduais.

O que aconteceu

Em finais, cada um ganhou um título no confronto. Já em jogos pela Copa do Brasil, o Flamengo leva a melhor no retrospecto. O último encontro foi na campanha de 2022, quando os cariocas terminaram campeões e tiveram a virada de chave justamente contra o Galo no conhecido "jogo do inferno".

O confronto que marcou o início dessa rivalidade foi em 1980, quando o Fla foi campeão do Campeonato Brasileiro contra o Atlético. Em confrontos de mata-mata, os cariocas levaram a melhor na Libertadores de 1981, Brasileirão de 1987 e Copa do Brasil de 2006 e 2022.