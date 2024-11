Técnico chacoalha jogador pelo colarinho na Itália após expulsão; veja

O duelo entre Triestina e Giana Erminio na Série C da Itália ocorrido nesta sexta-feira (8) chamou a atenção por uma "dura" do técnico no jogador Raimonds Krollis, que foi expulso aos 34 minutos de partida.

O que aconteceu

O técnico Pep Clotet perdeu a cabeça após a expulsão e pegou o jogador pelo colarinho. O perfil La Ragione Di Stato no X (antigo Twitter), publicou o vídeo acompanhado de um comentário irônico.

"O técnico Clotet corre imediantamente para consolá-lo e fazê-lo entender que errar acontece com todos. Simplesmente Lega Pro", postou o o perfil ao exibir o vídeo em que Clotet agarra pela camisa e chacoalha o jogador.