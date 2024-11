Juventude vira contra o Bahia com golaços e aumenta pressão sobre Ceni

O Bahia fez um gol no primeiro minuto do jogo, mas o Juventude buscou a virada com dois golaços e venceu por 2 a 1 no Alfredo Jaconi, neste sábado (9), em jogo válido pela 33ª rodada do Brasileirão. Cauly foi na rede pelo Tricolor de Aço, Lucas Barbosa e Gabriel Taliari marcaram para o Juventude.

A vitória alivia o Juventude na briga para fugir do Z4. O Jaconero sai da zona perigosa, indo a 16º com 37 pontos. O Juventude visita o Grêmio após a Data Fifa, na quarta-feira (20)

Já o Bahia, com a derrota, estaciona com 46 pontos na oitava posição. O time comandado por Rogério Ceni não vence há jogos. Na próxima rodada, o Bahia recebe o Palmeiras também na próxima quarta-feira (20), quando retornar o Brasileirão.