Filipe Luís deixa uma dúvida no Flamengo na final Copa do Brasil; veja time

Os cinco poupados no Brasileiro treinaram normalmente com o elenco nos últimos dias. Wesley, Gabigol, Gerson, Arrascaeta e Léo Ortiz não terão problemas para jogar a decisão.

O treinador terá os retornos de Bruno Henrique e Pulgar. Os dois estavam suspensos na primeira partida da final.

O provável Flamengo tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Erick Pulgar, Evertton Araújo e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique (Michael) e Gabigol.

Luiz Araújo voltou a treinar com o grupo na quinta-feira e será relacionado. Jogar minutos expressivos na final, no entanto, ainda é difícil para o atacante, que está praticamente dois meses fora. O retorno deve ser gradual.

De la Cruz não deve retornar. O jogador ainda estava em trabalhos com a fisioterapia e tem a volta prevista para a parte final do mês. Mesmo assim, Filipe Luís sonhou com o uruguaio podendo participar da final.

Flamengo e Atlético-MG se enfrentam neste domingo, às 16h, na Arena MRV. O primeiro jogo terminou com vitória rubro-negra por 3 a 1.