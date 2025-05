Pacers superam Cleveland Cavaliers e ampliam vantagem na semi; Thunder iguala Nuggets na NBA

Apesar do incidente inicial e do desfalque do ala, o que se viu em quadra foi uma grande superioridade dos Pacers sobre os Cavs. Com um ritmo avassalador, os anfitriões igualaram um recorde de playoffs da NBA ao abrir uma vantagem de 41 pontos no intervalo.

Precavido, Carlisle colocou o pé no freio da empolgação para manter o time concentrado diante da possibilidade de fechar o confronto já na partida 5 destes playoffs. Segundo ele, o foco precisa ser o mesmo.

"Não fizemos nada. Vamos continuar abordando isso como se tivéssemos tudo a provar. Sabemos que as pessoas não acreditam em nossa equipe, então, vamos continuar lutando pelo objetivo da classificação. Temos de pensar assim", disse.

Pascal Siakam foi o maior pontuador do Indiana Pacers (21), e contou com a valiosa contribuição de Myles Turner e Obi Toppin (ambos com 20) para imprimir um ritmo forte no ataque intimidando as ações do Cleveland Cavaliers.

Pelo lado do rival, Darius Garland (21), tentou levar o seu time a uma reação, mas não conseguiu contagiar seus companheiros. Para piorar, o conjunto de Ohio ainda perdeu Donovan Mitchell na etapa final com lesão no tornozelo.

OKLAHOMA CITY THUNDER EMPATA SÉRIE COM NUGGETS