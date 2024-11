Atlético-GO e Bragantino empatam, não se movem e seguem na luta contra o Z4

Na segunda etapa, o Atlético-GO melhorou, mas não conseguiu conquistar a vitória. Equipes ficaram apenas no empate sem gols, apesar de algumas oportunidades criadas pelos donos da casa para tentar abrir o placar. O Braga tentou nos momentos finais, mas também não conseguiu ser eficiente.

Lincoln perdeu gol incrível. Após Hurtado limpar a jogada e o Atlético-GO estar com gol livre, o meia do Braga chutou forte no travessão e perdeu a oportunidade.

Cleiton salvou bela finalização. Guilherme Romão carregou a bola desde o início da jogada, cortou para a direita e chutou com efeito, para obrigar o goleiro do Bragantino a fazer ótima defesa e evitar o gol do Atlético-GO.

Luiz Fernando finalizou e Cleiton salvou de novo. O goleiro do Braga fez boa defesa após finalização forte do atacante do Dragão, que cortou e bateu com a perna direita.

Ronaldo defendeu chute de Mosquera. O atacante do Braga fez ótima jogada individual e finalizou pelo canto direito, para o goleiro do Atlético-GO salvar a equipe.