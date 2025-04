Referência Futebol Clube obtém Certificado de Clube Formador da CBF

O CCF é concedido a clubes que atendem a critérios estabelecidos pela entidade máxima do futebol nacional, incluindo infraestrutura adequada, programas de treinamento compatíveis com as faixas etárias, assistência médica, psicológica e educacional aos atletas, além da participação em competições oficiais. A certificação garante ao clube direitos específicos, como preferência na renovação de contratos com os atletas formados e o recebimento de indenizações por formação em futuras transferências.

"Essa certificação da CBF é resultado de um trabalho contínuo e comprometido. Formamos atletas, sim, mas, acima de tudo, formamos cidadãos. É isso que nos move", afirma Walter Júnior, presidente do clube.

Em apenas seis anos, o Referência saiu de uma escola de futebol para se tornar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF), filiada à Federação Paulista de Futebol, com passagens vitoriosas pelas principais competições de base. Em 2025, o clube foi sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior e chegou à segunda fase da competição, reforçando sua posição como um celeiro de talentos.

Mais de 700 atletas já passaram pelo clube, com 70 nomes negociados com grandes equipes do futebol brasileiro, das séries A e B.