João Fonseca elimina dinamarquês e vai à segunda rodada do Madrid Open

Nesta quinta-feira, pela primeira rodada do Madrid Open, João Fonseca enfrentou o dinamarquês Elmer Moller e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Com o resultado positivo, Fonseca avançou à segunda rodada do torneio. Agora, encara o americano Tommy Paul neste sábado, ainda sem horário definido. Do outro lado, Moller se despede da competição.

