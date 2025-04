Araraquara recebe a IV Etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo

Depois de São Bernardo do Campo, agora é a vez de Araraquara sediar eventos do calendário da Federação Paulista de Atletismo (FPA). Neste fim de semana, na Pista de Atletismo Armando Garlippe, estão programadas a quarta etapa do Circuito Paulista Open de Atletismo, no sábado, das 8h às 16h30 (de Brasília), e a terceira etapa da Copa Futuro e do Brincando de Atletismo, ambos no domingo, a partir das 9h.

O evento marca a primeira competição oficial de atletismo federativo depois da inauguração da pista sintética. Trata-se de uma conquista importante para o interior paulista e para o atletismo estadual e nacional, pois possibilitará a prática da modalidade em uma região de grande potencial e histórico de conquistas.

"Para Araraquara, é um orgulho enorme receber a quarta etapa do Circuito Paulista Open e também a terceira etapa da Copa Futuro e Brincando de Atletismo, marcando assim a reinauguração oficial da nossa pista de atletismo e, obviamente, abrindo nosso calendário de competições. A expectativa é que possamos retomar eventos desse esporte com mais frequência e intensidade, principalmente no atletismo, pelo qual temos um carinho muito especial. Temos certeza de que o sucesso está garantido", destaca o secretário de esportes da cidade, João Henrique Silvestre.