Santos treina com time vazado por Neymar para enfrentar o Bragantino

O Santos está treinando com o time que Neymar vazou sem querer no Instagram.

O que aconteceu

O Santos deve utilizar quase a mesma equipe que Neymar deixou escapar no seu stories ontem. A diferença é Escobar na vaga do Souza na provável escalação do jogo contra o Red Bull Bragantino, domingo, na Vila Belmiro.

Neymar publicou e apagou um campinho com 11 jogadores. Ainda não se sabe com quem o craque estava conversando.