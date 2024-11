Boavista vira SAF, mira Série B, compra terreno e promete CT de excelência

O evento de divulgação da SAF do Boavista surpreendeu pelo luxo. Ele aconteceu no centro de convenções do shopping Vogue Square, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste (RJ).

Foi servido um jantar com variedades frutos do mar, massas, carnes e sobremesas. Entre as bebidas, wiskhy, vinho, champagne e chope. Um grupo de pagode finalizou a noite com um show ao vivo.

Diversas figuras do mundo da bola estiveram presentes: Branco, tetracampeão do mundo e coordenador de base da CBF; Américo Faria, ex-supervisor de futebol da CBF; Luiz Mello, ex-CEO da SAF do Vasco; Euriquinho e Álvaro, filhos do ex-presidente do Vasco Eurico Miranda; Marçal, lateral esquerdo do Botafogo; Netinho, irmão de Vinícius Júnior e ex-jogador do Boavista; Wilson Gotardo, ex-jogador do Botafogo, além de muitos empresários de atletas, dirigentes e integrantes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).