Santos já tem sinal verde de Neymar e afaga craque com 'parças' e Sampaoli

O Santos, inclusive, vê Neymar Pai como intermediário para grandes negócios além da Blaze, como fundos árabes. Muito se fala sobre Neymar Pai "comprar o Santos", mas o plano é que ele ajude o Peixe numa possível abertura de ações para o mercado internacional.

O clube da Vila Belmiro adotou outras medidas menores, mas consideradas importantes, como a contratação de Armênio Neto como chefe do marketing. O publicitário é parceiro comercial da família Neymar e um dos elos com o estafe do astro. Armênio já desenhou um plano para ter o Menino da Vila de volta.

Outra ponte é o ídolo Léo, hoje dirigente do Santos e amigo de Neymar. A esposa de Léo é Gabi Pozzi, gerente de marketing da empresa de Neymar Pai.

O UOL também ouviu que a ideia de buscar Jorge Sampaoli para 2025 tem a ver com Neymar, que teria curiosidade de trabalhar com o argentino. Neymar falou de Sampaoli e Fernando Diniz para a CBF após a Copa do Mundo de 2022.

Mais exemplos estão na atuação do Santos no mercado. O Peixe deve comprar Serginho, amigo de Neymar, mesmo com desempenho discreto durante o atual empréstimo junto ao Maringá. Ele foi indicado ao Santos por pessoas próximas do jogador. A direção argumenta que o meia foi bem avaliado, mas o afago a Neymar pesou nesse acordo.

Outros nomes na mira também são amigos de Neymar: Paulo Henrique Ganso (Fluminense), Gabigol (Flamengo), Léo Baptistão (Almería) e Danilo (Juventus). Todos teriam mais chance de vir em 2025 se o Ney retornasse. Há a promessa de um bom elenco para o Menino da Vila voltar. Baptistão é o mais acessível.