Corinthians volta a sofrer com bola aérea defensiva e liga alerta para sequência da temporada

Os nove gols sofridos em bolas aéreas aconteceram nas partidas contra os seguintes adversários: Red Bull Bragantino, Velo Clube, São Paulo, Santos (duas vezes), Guarani, UCV-VEN, Bahia e Huracán-ARG.

Os números mostram, assim, que quase 40% dos gols sofridos pelo Corinthians no ano foram de bolas aéreas. A porcentagem exata é de 39,13%. Com isso, o time está com o alerta ligado para a sequência da temporada, já que ainda disputa três difíceis competições.

Em coletiva após o revés da última quarta-feira, o técnico Ramón Díaz revelou que o elenco tem focado em atividades de bolas paradas, mas entende que ainda há pontos a melhorar, como a desatenção em alguns lances.

"Nesses últimos tempos, estivemos trabalhando. Me parece incrível o que fizemos para tratar de melhorar. Mas há a atitude do adversário, que ganha de você. Me parece que, no primeiro gol, o atacante antecipou, ganhou a disputa e marcou. Não é que foi uma casualidade. Fabinho (Soldado), que sempre nos acompanha, pode dizer o que trabalhamos de bola parada, mas o adversário também joga. Temos que tentar mudar isso. Temos que ter muita mais atenção, muito mais trabalgo, e vamos melhorar nisso para não cometer tantos erros", disse o treinador.

O Timão passa por instabilidade defensiva desde o início da temporada. O primeiro gol sofrido pela equipe na temporada, inclusive, veio de bola alçada para dentro da área. Lucas Evangelista cabeceou, sozinho, após cruzamento de Juninho Capixaba. Na ocasião, porém, o Corinthians virou contra o Red Bull Bragantino e saiu com a vitória na primeira rodada da fase de grupos do Paulista.