Titular do São Paulo, Rafael não foi vazado em mais da metade dos jogos que disputou no ano

Rafael não jogou em apenas três partidas do São Paulo no ano. Ele viu do banco de reservas a vitória a contra a Portuguesa, a derrota para o Red Bull Bragantino e o empate com o Velo Clube. Nesta partidas, a equipe levou cinco gols e teve Jandrei como titular.

O goleiro deve voltar a campo no próximo domingo, quando o Tricolor visita o Atlético-MG, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A bola na Arena MRV, em Belo Horizonte, a partir das 16h (de Brasília).