Como mandante, Santos defende invencibilidade contra o Bahia desde 2012

O último compromisso com Santos como mandante aconteceu em 5 de maio de 2023. Na ocaisão, as equipes empataram em 0 a 0 pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil daquela temporada. Na volta, o resultado foi um novo empate, desta vez por 1 a 1, com o Bahia avançando às quartas nos pênaltis (5 a 4).

Venda na bilheteria ?????? O Santos FC iniciará, nesta quinta-feira (3), a venda de ingressos na bilheteria da Vila Belmiro, para o jogo contra o Bahia, que acontecerá no domingo (6), às 20h30, pelo Campeonato Brasileiro. O objetivo é ampliar ainda mais o atendimento ao... pic.twitter.com/xxhuDRAlAG ? Santos FC (@SantosFC) April 3, 2025 Vale destacar que, dos últimos 11 jogos entre as equipes, o Santos só foi derrotado pelo Bahia em duas oportunidades e soma uma série de ivencibilidade de cinco confrontos. No período, o Peixe acumulou seis vitórias e três empates, além dos três revezes.