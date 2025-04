Após vitória, São Paulo acumula 55% de aproveitamento contra argentinos fora de casa na década

O São Paulo venceu o Talleres por 1 a 0, na última quarta-feira, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela estreia na Libertadores. Com a vitória, a equipe melhorou seu retrospecto fora de casa contra times argentinos na década atual.

Desde 2021, o Tricolor Paulista disputou seis partidas em solo argentino contra rivais do país vizinho. O time do Morumbis acumulou três vitórias, um empate e duas derrotas no período, o que gera um aproveitamento de 55%.

Em 2021, a equipe visitou o Racing pela Libertadores duas vezes e somou um empate e uma vitória. Dois anos depois, o time são-paulino superou o Tigre e perdeu para o San Lorenzo, pela Sul-Americana. Em 2024, derrota para o Talleres na estreia no principal torneio sul-americano.