Cabeça de porco, freguês e 'bandido': rodada mirabolante agita o Brasileiro

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo contra o Cruzeiro Imagem: Gilson Lobo/AGIF

A ofensa foi motivada pela investigação contra o atacante por suposta manipulação de cartões. Na véspera da partida, Bruno Henrique foi alvo de operação da PF que apura a denúncia em jogo do Brasileirão do ano passado. O jogador teve respaldo da diretoria do Fla, quis viajar para o jogo em Belo Horizonte e foi escalado como titular.

CPF na nota?

Rogério Ceni aumentou seu tabu contra o São Paulo. O técnico do Bahia saiu derrotado do confronto com o Tricolor paulista e segue sem nunca ter vencido o ex-clube: perdeu nove vezes e empatou dois jogos.

Ele só é mais freguês do Flamengo como treinador. Até o momento, foram 15 derrotas em 15 jogos contra o Rubro-negro no comando de outros times.

Briga contra o Z4

Jogadores do Corinthians comemoram gol sobre o Palmeiras dentro da Neo Química Arena Imagem: Roberto Casimiro/Eurasia Sport Images/Getty Images

O Corinthians respirou e aumentou a distância da zona do rebaixamento. O Alvinegro paulista subiu duas posições ao chegar a 38 pontos e está com quatro de vantagem para fugir da queda.