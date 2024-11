Torcedor que comprou cabeça de porco tenta evitar punição ao Corinthians

O clube pode receber multa, de até R$ 100 mil, e perder de uma a dez partidas de mando de campo. As punições são previstas no Art. 213. do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

Entenda o caso

A cabeça de porco foi arremessada no gramado da Neo Química Arena durante a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras na última segunda-feira (4), pelo Brasileirão. O ato aconteceu durante o primeiro tempo da partida.

O vídeo de Osni com a cabeça de porco antes da partida viralizou nas redes sociais logo após ela ser jogada no gramado. No registro, ele aparece no Mercadão da Lapa com a parte do animal nas mãos.

Duas pessoas foram identificadas pela polícia e conduzidas ao Jecrim (Juizado Especial Criminal) do estádio. Ambas negaram envolvimento no caso. Um boletim de ocorrência foi lavrado pela 6ª Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva), segundo apuração do UOL.

Os dois suspeitos de atirar o item no gramado foram liberados, após não aceitarem pagar um acordo de transação penal com o MP. Os autores do fato se recusaram a pagar R$ 4 mil cada um pelo acordo. A transação penal é um acordo entre o autor de um delito e o Ministério Público para evitar a instauração de um inquérito.