Brasileirão entra na reta final, mas primeiro turno ainda não acabou

A 33ª rodada do Brasileirão começa na próxima sexta-feira (8), mas apesar de o campeonato estar na reta final, o primeiro turno nem sequer acabou.

Um jogo faltando

Os 'culpados' são Athletico e Atlético-MG. A partida entre as equipes, válida pela 19ª rodada, a última do primeiro turno, foi adiada e só será realizada no dia 16 de novembro.

O confronto deveria ter acontecido na semana do dia 24 de julho. Ele teve de ser adiado por causa da participação do Athletico na Sul-Americana — a equipe paranaense precisou disputar o playoff contra o Cerro Porteño por ter ficado no segundo lugar do seu grupo durante a primeira fase.