Com um jogador a mais, Internacional vence o Cruzeiro por 3 a 0 no Beira-Rio

Com um futebol bem organizado e competitivo, o Internacional venceu por 3 a 0 o Cruzeiro, neste domingo, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Dois gols saíram ainda no primeiro tempo, com Alan Patrick e Enner Valencia, pouco tempo depois do time mineiro ficar com um jogador a menos, pela expulsão de Jonathan Jesus. Na etapa final, Borré completou o placar.

Como tinha empatado na estreia por 1 a 1 com o Flamengo, no Rio de Janeiro, o Internacional soma quatro pontos. O Cruzeiro continua com três pontos conquistados na vitória por 2 a 1 em cima do estreante Mirassol.

Contando com o apoio de mais de 31 mil torcedores, o Internacional começou o jogo impondo seu ritmo de toque de bola e triangulações. Mas o lance que mudou s história do jogo aconteceu aos 20 minutos, quando o zagueiro Jonathan Jesus se enroscou com Wesley e a falta foi anotada. Como Jonathan era último jogador da defesa e o lance levava perigo de gol, o cruzeirense foi expulso.