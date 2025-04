Filipe Luís vê vitória heroica e admite: Flamengo precisa melhorar pontaria

O técnico do Flamengo, Filipe Luís, classificou como heroico o resultado de 2 a 1 sobre o Vitória, hoje, pelo Brasileirão. Mas o treinador admitiu problemas ofensivos do time e não jogou para baixo do tapete a necessidade de melhora da pontaria.

"É importante, muito difícil, num campo muito difícil, um time muito bem treinado. O Vitória optou por colocar os 11 jogadores no próprio campo, tentar defender, e o campo era um pouco pesado. Realmente nos dificultou a chegada mais na área. O time conseguiu fazer boas chances de gol no primeiro tempo. Mas é verdade que precisamos melhorar alguns detalhes do jogo com a bola, porque realmente queremos que o time seja mais determinante na frente. Nessa zona final do campo, onde estamos criando, estamos tendo oportunidades. Mas precisamos ser mais determinantes na área do adversário", disse Filipe Luís.

Por que heroica? "Eu descreveria essa vitória de hoje como heroica por parte de nós jogadores, foi uma viagem, quem viajou lá para Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heroica, dou muito valor. Não é fácil ganhar aqui, esse time aqui está muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram".