Mirassol empata no fim e Fortaleza perde chance de seguir 100% no Brasileirão

O Fortaleza perdeu a chance de cravar a segunda vitória seguida e ser o único time com 100% de aproveitamento neste início de Brasileirão. Isso porque, depois de ficar boa parte do tempo em vantagem, levou o empate aos 47 minutos do segundo tempo e ficou na igualdade por 1 a 1, com o Mirassol, neste domingo, no estádio José Maria de Campos Maia, no interior de São Paulo.

Emmanuel Martínez abriu o placar para o Fortaleza ainda no início do primeiro tempo, mas Cristian deixou tudo igual no apagar das luzes. Com o resultado, o Fortaleza está no pelotão dos times com quatro pontos e o Mirassol somou o primeiro ponto, mas segue na parte debaixo da tabela.

Em casa, o Mirassol começou a partida tendo mais posse de bola, mas viu o Fortaleza abrir o placar em um contra-ataque aos 14 minutos. Depois de uma escapada pelo lado esquerdo, Moisés encontrou Emmanuel Martínez na área, que dominou e chutou forte, no alto, sem chances para o goleiro Alex Muralha.