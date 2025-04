– Tem sido uma temporada muito desgastante na qual estamos dando nosso 100% a cada semana, mesmo quando as coisas não dão certo. Especialmente depois daquele clima que vivemos no jogo 2 contra o Minas, na nossa casa, eu disse aos atletas antes da partida que não poderíamos deixar de garantir essa vaga, pois a torcida que esteve ao nosso lado na dificuldade merecia muito comemorar esse triunfo. Agora, vamos focar nessa semifinal e buscar uma das vagas para decidir a Superliga no próximo dia 4, no Ibirapuera – afirmou o técnico.

A primeira partida desta série semifinal da Superliga está marcada para a próxima terça-feira, dia 22.

