RB Leipzig, da Alemanha, anuncia amistoso contra o Santos em Bragança Paulista no mês de maio

"Fomos o rosto da Bundesliga nos EUA na estreia da nossa turnê no verão passado. O próximo passo agora é seguir para a América do Sul, onde nós, como clube, também queremos inspirar as pessoas. O país é um dos mercados mais importantes do mundo, tanto para a DFL quanto para nossos parceiros Red Bull e Puma. Portanto, nos vemos não apenas como embaixadores de Leipzig, mas de toda a Bundesliga, e estamos mais uma vez assumindo a responsabilidade aqui. A turnê, portanto, tem alta prioridade, inclusive no que diz respeito à concessão dos direitos da DFL no Brasil em 2026", comemorou Johann Plenge, Diretor Geral do RB Leipzig.

Na temporada, o RB Leipzig ocupa a 4ª posição no Campeonato Alemão, com 48 pontos conquistados, e disputou a Liga dos Campeões, sendo eliminado ainda na primeira fase.

Por fim, André Rocha, Diretor Geral do Red Bull Bragantino, também comemorou a realização da partida e a oportunidade de receber o clube alemão em Bragança Paulista.

"Estamos ansiosos para receber nossos amigos do RB Leipzig em nosso Centro de Desenvolvimento e Desempenho. É muito importante para nós e para a cidade de Bragança Paulista trocar experiências com um time europeu de ponta. Esperamos poder apoiar o RB Leipzig da melhor maneira possível com nossa academia e mostrar a eles o que nossa região tem a oferecer", falou.