Juventus da Mooca não jogará a Copa Paulista e alega falta de recursos

Em nota oficial, o clube justificou a decisão.

"O Clube Atlético Juventus vem a público esclarecer que, após cuidadosa análise de sua diretoria, optou por não participar da Copa Paulista de 2025.

A decisão foi tomada com foco em uma estratégia de reestruturação, mudanças e fortalecimento do Departamento de Futebol Profissional, visando um planejamento criterioso para a disputa do Campeonato Paulista da Série A2 em 2026, buscando assim mais patrocinadores, parceiros e recursos financeiros para a montagem de um elenco competitivo que defenda e represente a grandeza do Moleque Travesso com responsabilidade, almejando novas conquistas.

O Juventus agradece, de forma especial, aos torcedores, patrocinadores e parceiros, que sempre estiveram ao lado da instituição com confiança e compromisso, mesmo nos momentos mais desafiadores", publicou a equipe.

O atual presidente do clube, Tadeu Deradelli, da chapa "Avante", foi quem tomou a decisão. Ele disputará as eleições contra a chapa opositora "Novos Tempos, Renove Juventus", liderado por Marcello Lourenço Betone.

A Copa Paulista seria a única oportunidade no calendário juventino para garantir acesso a competições nacionais, como a Série D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O campeão do torneio tem o direito de escolher em qual das duas disputas quer participar, enquanto o vice fica com a vaga restante.