'Desastre' e 'calvário infinito': lesão de Neymar é repercutida no exterior

O Marca, da Espanha, também relembrou o corte de Neymar da seleção brasileira. Ainda pelo Paulistão, Dorival Júnior convocou o atacante do Santos para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. "Esse foi o segundo jogo de Neymar, e o primeiro como titular, depois de se recuperar de uma lesão na coxa esquerda que o manteve afastado por um mês e impediu seu retorno à seleção brasileira", escreveu o jornal.

O clube confirmou que o atleta sentiu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e que ele passará por exames de imagem para definir a gravidade. O problema é na mesma região que o afastou por quase dois meses dos gramados recentemente, após retornar de recuperação pós-cirurgia no ligamento do joelho.

Neymar reclamou do incômodo após o primeiro gol do Santos, marcado por Zé Ivaldo, aos 24 minutos. Ainda tentou continuar em campo, mas sucumbiu três minutos depois, no lance em que o argentino Barreal marcou o segundo gol da partida. Na comemoração, Neymar se ajoelhou, chorou e precisou ser ajudado por Gil. Ele acabou saindo, aos 32 minutos do primeiro tempo, para entrada de Rollheiser.

Contrato de Neymar

O atacante tem contrato com o Santos até junho deste ano. Há a possibilidade de renovar este vínculo até a Copa do Mundo de 2026, mas ainda não há um acerto entre as partes para o novo acordo. Caso isso ocorra, Neymar poderá disputar somente mais dez jogos com a camisa alvinegra - oito pelo Campeonato Brasileiro e as partidas pela terceira fase da Copa do Brasil.

Entretanto, com exames ainda a serem realizados para confirmar a gravidade da nova lesão, a tendência é que ele fique afastado ainda mais tempo do que o último edema na coxa esquerda. Caso haja a ruptura muscular, como temia o departamento médico do clube, precisará permanecer mais do que um mês fora dos gramados.