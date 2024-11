Derrota para o Corinthians coloca fim à série invicta de 11 jogos do Palmeiras

O Palmeiras viu sua sequência de 11 jogos de invencibilidade ser interrompida pela derrota por 2 a 0 diante do Corinthians, nesta segunda-feira. O Verdão sofreu gols de Rodrigo Garro e Yuri Alberto, na Neo Química Arena, e voltou a sentir o gosto de derrota depois de mais de dois meses.

A última derrota do Verdão antes do Derby foi para o Botafogo, por 2 a 1, em jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Depois disso, o Alviverde conquistou sete vitórias (São Paulo, Cuiabá, Athletico-PR, Criciúma, Vasco, Atlético-MG e Juventude) e sofreu três empates (Botafogo, Red Bull Bragantino e Fortaleza).

Essa foi a segunda maior sequência invicta do Palmeiras na temporada. A maior delas foi de 15 jogos, entre janeiro e março, quando o Verdão teve dez vitórias e cinco empates. O Alviverde só perdeu a invencibilidade da temporada no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, diante do Santos.