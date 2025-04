Santos anuncia amistoso com o RB Leipzig em Bragança Paulista

"Fomos o rosto da Bundesliga (Campeonato Alemão) nos EUA na estreia da nossa turnê no verão passado. O próximo passo agora é a América do Sul, onde nós, como clube, também queremos inspirar as pessoas. O Brasil é um dos mercados mais importantes do mundo, tanto para a Liga Alemã (DFL), quanto para nossos parceiros Red Bull e Puma", afirmou o diretor executivo do RB Leipzig, Johann Plenge.

A turnê do clube alemão na América do Sul foi batizada de "Tamo Junto Brasil Tour". A equipe de Leipzig estará em solo brasileiro entre os dias 23 e 30 de maio, e fará uma semana de treinamentos e também "ações especiais", não divulgadas ainda. O tour vai culminar no amistoso no estádio Cícero de Souza Marques, com capacidade para 12 mil torcedores - o Red Bull Bragantino vem usando a arena enquanto reforma o estádio Nabi Abi Chedid.

O amistoso deve trazer ao Brasil mais uma vez o alemão Jürgen Klopp, em sua segunda visita ao País em menos de quatro meses. O treinador, que se tornou reconhecido mundialmente pelos títulos conquistados à frente do Liverpool, é cotado para se tornar o futuro técnico da seleção brasileira.

No fim de janeiro, ele estava no Brasil para acompanhar o Red Bull Bragantino. Após deixar o Liverpool ao fim da temporada passada, ele passou a exercer a função de diretor geral dos clubes do grupo Red Bull. O alemão chegou a acompanhar in loco a partida entre Bragantino e Palmeiras, pelo Paulistão.