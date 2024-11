Marcelo foi ver filho em Fla x Flu da base um dia após rescindir contrato

Liam, de 9 anos, a princípio segue no Fluminense mesmo com a rescisão de contrato do pai com o clube. A temporada do sub-10 está em sua reta final assim como o período escolar brasileiro.

O menino é o filho mais novo de Marcelo. O mais velho se chama Enzo e é atacante da equipe sub-15 do Real Madrid.

Rescisão em comum acordo

Marcelo e Fluminense chegaram a um acordo para a rescisão de contrato. Ela aconteceu no sábado (2), no CT Carlos Castilho.

A situação aconteceu após o desentendimento com o técnico Mano Menezes. O clima com o jogador no dia a dia já não era dos melhores e o problema foi a gota d'água. O clube entendeu que, depois do episódio, sobraram poucas alternativas para essa relação.

A discussão aconteceu já na reta final da partida no Maracanã. Marcelo entraria na vaga de Lima e ouvia as orientações do treinador. Mano se irritou com um comentário e mandou o lateral voltar para o banco. O técnico não esclareceu o que foi dito. Ele disse apenas não ter gostado do que ouviu.