Meia xinga árbitro na semi do Paulistão Feminino e é expulsa:'Vai se f...'

No lance, Micaelly caiu após tentar passar por duas adversárias no meio-campo, aos 41min da etapa inicial. As imagens da transmissão oficial não captam o que ela falou.

Hermínio Henrique mostrou cartão vermelho direto para Micaelly, que ainda tentou argumentar, em vão. Na sequência, as jogadoras da Ferroviária cercaram o árbitro e reclamaram muito da decisão.

A expulsão aconteceu quando a Ferroviária vencia o jogo por 1 a 0, gol de Katiuscia. Com uma jogadora a mais, o Palmeiras marcou no segundo tempo com Amanda Gutierres e empatou a partida em 1 a 1.

A técnica Jéssica de Lima disse que Micaelly chorou após a expulsão e saiu em defesa da jogadora, alegando que 'palavrão faz parte do futebol'.

Ela estava chorando e se sentindo injustiçada. Isso foi lamentável. Tenho quase 30 anos de futebol e fazia tempo que não via um árbitro tão ruim, incompetente. Segundo ele, ele falou alguma coisa para ele. Eu falei para ele que não ia ter ninguém no campo, então, porque o palavrão faz parte do futebol. Não adianta. No feminino e no masculino

O jogo de volta acontece no próximo sábado (9), no Allianz Parque, às 15h30 (de Brasília). Quem vencer, avança para a decisão. Se houver novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.