Com uma a mais, Palmeiras só empata com a Ferroviária na ida da semifinal do Paulista feminino

Mesmo com uma jogadora a mais por boa parte do jogo, o Palmeiras não conseguiu largar em vantagem na semifinal do Campeonato Paulista feminino. Neste sábado, o Verdão só empatou com a Ferroviária, em 1 a 1, na Arena Fonte Luminosa. Katiuscia marcou para as Guerreiras Grenás, enquanto Amanda Gutierres anotou para as palestrinas. Micaelly, da Ferrinha, foi expulsa ainda no primeiro tempo.

Com o resultado, a semifinal do Paulista feminino está aberta, uma vez que nenhum dos dois clubes saiu em vantagem neste primeiro jogo. A definição fica, assim, para o jogo de volta entre os times.

Palmeiras e Ferroviária voltam a a se enfrentar apenas no próximo fim de semana para decidir quem vai à final do Paulista feminino. A bola rola no próximo sábado, às 15h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Quem avançar pega Corinthians ou São Paulo na decisão.