Sem Neymar, quem são as possíveis novidades na lista de Dorival na seleção

Já se sabe que não haverá Neymar. O craque é assunto para 2025, já que só atuou por meia hora no Al Hilal após completar a recuperação da grave lesão no joelho esquerdo que o tirou do futebol por pouco mais de um ano.

Ao mesmo tempo, tem gente importante de volta e Vini Jr. é o principal nome. O atacante do Real Madrid foi cortado da outra convocação por lesão. O time ganhou sem ele. E agora Dorival vai precisar fazer com que o Brasil jogue bem também com seu jogador mais badalado no momento.

Na contramão da volta de Vini Jr está a interrogação sobre Savinho. O atacante do Manchester City machucou o tornozelo na derrota para o Tottenham, pela Copa da Liga Inglesa.

Estêvão vive a expectativa pelo retorno. O jovem atacante do Palmeiras ficou fora da última lista por causa de um problema muscular.

O goleiro Alisson, do Liverpool, é desfalque certo, assim como o zagueiro Bremer. O também zagueiro Éder Militão e o lateral-esquerdo Guilherme Arana devem retornar.

Outra interrogação é Danilo. O lateral-direito da seleção não vive bom momento como zagueiro na Juventus e se tornou reserva de Dorival na última data Fifa.