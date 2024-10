Bragantino anuncia volta de Seabra, ex-Cruzeiro, para lugar de Caixinha

O Bragantino anunciou na tarde desta quinta-feira (31) a contratação de Fernando Seabra, ex-Cruzeiro. O técnico, que comandou o Red Bull Bragantino II no começo do ano e que foi auxiliar e técnico da base entre 2009 e 2013, assinou com o Massa Bruta até o fim de 2025.

O que aconteceu

Seabra chega para a vaga de Pedro Caixinha, demitido no domingo (27). Ele terá como principal objetivo salvar o Bragantino do rebaixamento no Brasileirão —o time entrou na zona de rebaixamento após a vitória do Corinthians sobre o Cuiabá na segunda-feira e agora é o 17º colocado da tabela, com 34 pontos.

Fernando Seabra foi mandado embora da equipe mineira no dia 23 de setembro, após 35 jogos, com 17 vitórias, oito empates e dez derrotas, e deixou o time com a vaga encaminhada na semifinal da Sul-Americana após vencer o jogo de ida por 2 a 0.