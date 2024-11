Estêvão revela em que posição jogava na infância: 'Muita gente não sabe'

Driblador, Estêvão rechaça comparações com Neymar e Messi e diz que o apelido de "Messinho" está "sumindo" só agora. "Quando eu estava na base do Cruzeiro, saiu uma matéria e uma repórter me deu o apelido de 'Messinho'. Eu, particularmente, nunca gostei disso. Fazer comparações, até hoje, eu não gosto. Comparações com Neymar e outros jogadores eu não gosto. Meu pai sempre falou para manter os pés no chão.

O atleta foi convocado pelo técnico Dorival Júnior nesta sexta para as partidas contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias, para a Copa do Mundo.