João Fonseca é anunciado na Laver Cup e se torna 1º brasileiro da história na competição

DERROTAS SEGUIDAS

Às vésperas de Roland Garros, que começa no dia 25 deste mês, Fonseca vive momento difícil no circuito. Ele vem de três derrotas seguidas, algo que acontece pela primeira vez nesta temporada. O número 65 do mundo foi eliminado logo na estreia no Masters 1000 de Roma. Antes, caíra na primeira partida no Challenger de Estoril, em Portugal, e foi superado na segunda rodada no Masters de Madri.

Apesar dos poucos jogos disputados sobre saibro nesta época do ano, Fonseca e sua equipe decidiram manter o planejamento, sem disputar torneios nesta semana, a última antes do início do Grand Slam francês.