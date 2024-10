Só bateu no rival: Palmeiras se preocupa com desempenho alarmante contra G6

O desempenho do Palmeiras contra as equipes que estão no G6 do Brasileirão atualmente podem ter complicado a equipe de Abel Ferreira na busca pelo tricampeonato consecutivo.

O que aconteceu

O Palmeiras venceu apenas um dos nove jogos disputados contra equipes do atual G6 do Brasileirão. O único triunfo foi no clássico contra o São Paulo por 2 a 1, no Allianz Parque, com gol de Flaco López já nos minutos finais da partida. O desempenho piorou ainda mais com o empate contra o Fortaleza na última rodada.

Equipe de Abel Ferreira fez apenas oito pontos de 27 possíveis contra o G6 — isso significa um aproveitamento de apenas 29,6% dos pontos. O retrospecto é de uma vitória, cinco empates e quatro derrotas.