Palmeiras: Abel puxa orelha de reforço do ano e pede inspiração em Estêvão

Números de Felipe Anderson até o momento são muito modestos para alguém que chegou como o principal reforço da temporada. Ele tem 18 jogos, dois gols e duas assistências.

Abel Ferreira quer que o jogador assuma o papel de protagonista da equipe. Durante sua carreira, Felipe ficou conhecido pelos dribles e chutes de fora da área — algo que dificilmente reproduz nos jogos do Palmeiras.

Inspiração em Estêvão. Com o gol contra o Fortaleza, a joia palmeirense chegou a 11 gols no Brasileirão e assumiu a artilharia da competição ao lado de Pedro, do Flamengo, que não atua mais em 2024. Além disso, o garoto é o principal garçom do Brasileirão com oito assistências.

Felipe Anderson tem média de finalizações muito baixa no Palmeiras. De acordo com o Footstats, a média é de 1,22 finalizações por jogo. Já Estêvão tem média de 2,68 chutes por jogo e Raphael Veiga tem 2,67 — eles só ficam atrás no quesito para Pablo Vegetti (Vasco) com 2,93. Abel quer que Felipe Anderson arrisque mais.

Palmeiras prega cautela com o jogador. Felipe chegou ao Palmeiras logo após a temporada europeia pela Lazio e não teve o tempo de descanso ideal. A previsão da diretoria é que ele se firme a partir do ano que vem. Além disso, o clube tem como exemplo no elenco diversos atletas que não tiveram impacto imediato e depois foram importante, como Raphael Veiga, Zé Rafael e até Gustavo Gómez (que inicialmente era reserva).