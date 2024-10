Estêvão domina Brasileirão, carrega Palmeiras e mira recorde de 16 anos

Estêvão lidera todas as principais estatísticas ofensivas do Brasileirão, é a esperança do Palmeiras pelo tricampeonato consecutivo e busca quebrar um recorde que já dura 16 anos na competição.

O que aconteceu

O jovem de 17 anos marcou um gol no empate contra o Fortaleza, no último sábado (26), e agora é o artilheiro da competição ao lado de Pedro, do Flamengo, com 11 — o camisa 9 sofreu uma grave lesão no joelho e não joga mais em 2024. Além disso, é o principal garçom com oito assistências e o primeiro em participações em gols (19).

Busca por recorde que já dura 16 anos. O artilheiro mais jovem da história do Brasileirão é Keirrison. O atacante foi o artilheiro da edição de 2008, jogando pelo Coritiba, e marcou 21 gols com apenas 19 anos, 11 meses e 30 dias. Estêvão nasceu em 24 de abril de 2007 e está com 17 anos.