Racing aproveita mãos, bate Corinthians e fará final com Cruzeiro de Cássio

Quintero, do Racing, virou o jogo contra o Corinthians em três minutos Imagem: ALEJANDRO PAGNI / AFP

Ramón mexe, mas... O Corinthians voltou para o 2° tempo com o volante Alex Santana no lugar do meia Carrilo — e não conseguiu incomodar o adversário. Diante da inoperância ofensiva, Ramón Díaz recolocou o time para frente ao acionar Talles Magno e Bidon para os lugares de Garro e Charles. Romero, já na casa dos 22 minutos, também entrou e substituiu Martínez.

Pressa é inimiga da perfeição. Acelerados diante de um duelo truncado, os visitantes pecaram na construção e, quando invadiam o campo de defesa rival, esbarraram em um organizado Racing. Coronado até entrou na tentativa de furar as linhas, mas o time argentino fechou as portas e protegeu a meta de Arias quase que com maestria até o apito final.

FICHA TÉCNICA

RACING 2x1 CORINTHIANS

Data e horário: 31 de outubro de 2024, às 21h30 (de Brasília)

Competição: volta da semifinal da Sul-Americana

Local: El Cilindro, em Avellaneda (ARG)

Árbitro: Felipe González (CHI)

Assistentes: José Retamal (CHI) e Juan Serrano (CHI)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

Cartões amarelos: García Basso, Rojas (RAC); Félix Torres, Bidon, Bidu (COR)

Cartões vermelhos: não houve

Gols: Yuri Alberto (COR), aos 5 min do 1° tempo; Quintero (RAC), aos 35 min do 1° tempo e aos 38 min do 1° tempo

RACING: Arias; Di Cesare, Sosa e García Basso; Martirena, Nardoni, Almendra (Zuculini), Quintero (Luciano Vietto) e Rojas; Maxi Salas (Roger Martínez) e Adrián Martínez (Solari). Técnico: Gustavo Costas