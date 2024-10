Justiça dá 15 dias para Corinthians mostrar documentos de venda de Wesley

A Justiça de São Paulo determinou que um mandado seja expedido em até 48 horas para que o Corinthians apresente, em até 15 dias, os documentos relacionados à venda de Wesley ao Al-Nassr, da Arábia Saudita.

No fim de agosto, o clube selou a venda do atleta por US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), além de US$ 5 milhões de bônus se metas forem alcançadas (R$ 27 milhões).

Porém, por decisão do juiz Fábio Rogério Bojo Pellegrino, da 1ª Vara Cível do Tatuapé, o clube deve apresentar o contrato da transferência, a documentação do câmbio e de seu contrato de trabalho com o Corinthians, além de comprovar para onde foram destinados os valores da venda.